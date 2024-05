Chi l’ha visto di Federica Sciarelli - stasera su Rai3 | anticipazion - scomparsi e casi della puntata di mercoledì 22 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chi, il programma campione d’ascolti presentato datorna in prima serata su. Ecco tutte lei e i temi al centroin onda22. Chisu: lei di2222dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi “Chi“, il programma dedicato aidi cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce.è pronta a raccontare tante nuove storie di persone scomparse, ma anchedi cronaca nera risolti e irrisolti. Al centrodila storia di Simone, l’uomo raggirato per 8 anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. Questa misteriosa donna ha probabilmente truffato altri uomini in passato.