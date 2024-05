Chi è Angelo Madonia | età - lavor - fig -i, le ex e Bruganelli

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è protagonista nelle ultime notizie di gossip con Sonia. Ebbene sì sembra che l’ex moglie di Paolo Bonolis abbia ritrovato l’amore con il ballerino. Nella giornata del 22 maggio 2024, il nuovo numero del settimanale Chi mostra i due come una coppia, mentre si tengono per mano, passeggiano e si abbracciano a Roma. Sonia einsieme appaiono felici e divertiti. Dunque, pare proprio che questa love story sia iniziata col piede giusto. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su, che vanta un percorso televisivo, precisamente a Ballando con le Stelle., chi è il fidanzato di Sonia: età, Ballando con le Stelle, Instagram Leggi anche: Isola dei Famosi, chi è Linda Morselli: età,o, Instagram, fidanzato e gli ex Leggi anche: Isola dei Famosi, chi è Karina Sapsai: origini,o, Instagram, fidanzato Colui che sembra essere il fidanzato di Sonia, è un ballerino e coreografo, che ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2006 e nel 2022.

