Che differenza c'è tra head coach e manager? Come cambia la Premier League

La stagione del Manchester City si è conclusa con il trionfo in Premier League . La squadra di Guardiola si è laureata campione d’Inghilterra per la quarta volta consecutiva. Pep Guardiola è stato eletto miglior allenatore di Premier League nel 2023-24. calcioweb.eu

Un’altra Premier League vinta e ancora un riconoscimento personale per Pep Guardiola , allenatore del Manchester City. Il tecnico spagnolo è stato infatti eletto miglior allenatore del campionato inglese per la stagione 2023 / 2024 . Si tratta del quinto riconoscimento per l’ allenatore dei Citizens, da quando, a partire dal 2016, allena in Inghilterra. sportface

Il Manchester City ha vinto la Premier League ma in in vista della prossima stagione è crollata la fiducia nella squadra di Guardiola. A tal punto che le quote di una possibile clamorosa retrocessione si sono ridotte solo a 150/1. Il motivo è uno: la preoccupazione per una possibile super penalizzazione in classifica. fanpage

Lookman, chi è il protagonista della finale di Europa League - Lookman, chi è il protagonista della finale di Europa league - A 20 anni è stato acquistato dall’Everton, dove ha esordito in premier league il 15 gennaio 2017, ma dove non è ha avuto particolare fortuna. A gennaio 2018 viene ceduto in prestito al Lipsia e, ... repubblica

Galetti: "Osimhen vuole andare solo in Premier League. Trattativa in corso con De Laurentiis" - Galetti: "Osimhen vuole andare solo in premier league. Trattativa in corso con De Laurentiis" - Osimhen ha dato l'ok informale al Chelsea. C'è ancora qualche dettaglio da discutere ma il nigeriano vuole andare in premier league e non in altri campionati. "L'accordo con Osimhen è ormai definito ... areanapoli

Chelsea, James saluta Pochettino: “Volevo giocare di più” - Chelsea, James saluta Pochettino: “Volevo giocare di più” - Visualizzazioni: 22 Il capitano del Chelsea, Reece James, ha salutato sul suo profilo Instagram l’ormai ex allenatore Pochettino. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, James ha voluto saluta ... calciostyle