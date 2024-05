Celeste Dalla Porta star di Cannes 2024 | chi è la giovane musa ispiratrice di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stella nascente:brilla aè laprotagonista di “Parthenope”, unico film italiano in competizione per la Palma d’Oro al Festival di. Questa attrice milanese sta rapidamente diventando una figura di rilievo nel mondo del cinema, nonostante la sua natura privata e il profilo pubblico relativamente basso. Un talento promettente: il background diNata il 24 dicembre 1997,ha 26 anni. Ha un modesto seguito su Instagram di poco più di 7.000. Diplomata al Liceo Artistico di Brera nel 2017, la sua passione per l’arte è evidente fin da subito. Inizi teatrali: alla scoperta del suo percorso L’amore diper il teatro si accende durante un laboratorio teatrale condotto da Carolina Trotta. Questa esperienza è stata fondamentale, consolidando il suo impegno per le arti dello spettacolo e avviandola sulla strada della sua fiorente carriera di attrice.