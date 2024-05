Caserta | rione Tescione nel caos - non c’è pace per gli abitanti

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Riceviamo e pubblichiamo da un gruppo didel, che hanno espresso la volontà di rimanere anonimi, quanto di seguito riportato. “Dagli scippi ai furti d’auto e appartamento, dalla violenza gratuita agli atti vandalici, dal disturbo alla quiete pubblica allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il, da sempre quartiere difficile del capoluogo di Terra di Lavoro sembra recentemente primeggiare per la recrudescenza di una moltitudine di fatti criminosi, molti dei quali gravitano e si consumano “intorno” al Circolo Pensionati di Piazza Cavour. Di notte è praticamente impossibile addormentarsi prima delle quattro del mattino a causa di schiamazzi e urla emesse da mandrie di parassiti e gentaglia che bivacca nelle strade. La situazione sta praticamente precipitando da alcuni mesi fino al punto di obbligare i gestori di alcuni esercizi commerciali in zone più prossime alla Scuola di Polizia “Mignogna”.

