Carestia a Gaza - la catastrofe che Biden poteva evitare

Nessuno degli aiuti sbarcati a Gaza dal molo costruito dagli Stati Uniti è stato consegnato alla popolazione palestinese - Nessuno degli aiuti sbarcati a gaza dal molo costruito dagli Stati Uniti è stato consegnato alla popolazione palestinese - E le Nazioni Unite hanno annunciato la sospensione della distribuzione di cibo a Rafah, a causa della mancanza di rifornimenti e delle condizioni troppo insicure ... ilpost

Gaza: Netanyahu alla “Cnn”, accuse della Cpi sono “molto più che oltraggiose” - gaza: Netanyahu alla “Cnn”, accuse della Cpi sono “molto più che oltraggiose” - La richiesta di mandati di arresto avanzata dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti di alcuni leader di Israele e del ... agenzianova

Tutte le ipotesi in campo per la gestione del valico di Rafah - Tutte le ipotesi in campo per la gestione del valico di Rafah - Da quando è passato sotto il controllo israeliano si sono inaspriti i rapporti con l'Egitto. Ma quale sarà il prossimo passo per il passaggio così importante per la sopravvivenza della popolazione di ... agi