Cannes 2024 | Kevin Costner riceve l’Ordine delle Arti e delle Lettere

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha avuto modo di presentare il suo ultimo film, Horizon: An American Saga, all’ultima edizione del festival del cinema di, raccogliendo svariati consensi da parte della critica in sala. Poco dopo è stato anche insignito di un onore davvero speciale dalla ministra della cultura francese Rachida Dati, ovvero Ordinedi Francia. L’onorificenza viene assegnata solo a selezionate personalità nell’ambitostico eè diventato da poco uno dei nuovi membri di questo club esclusivo. La dicitura effettiva riporta che a farne parte sono: “persone che si sono distinte per le loro creazioni in campostico o letterario o per il contributo che essi hanno apportato alla diffusionein Francia e nel mondo“. Una scena di Horizon: An American Saga, fonte: Warner Bros.

