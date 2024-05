Campi Flegrei - tremano i banchi a Procida | evacuate le scuole dopo un nuova scossa di magnitudo 3 6

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Torna a tremare la terra ai, con unadi3.6, rivista rispetto alla prima rilevazione di 3.4.una notte di relativa tranquillità, alle 8.28 l’Ingv ha rilevato il nuovo terremoto che ha riportato alta la tensione tra i residenti, da due giorni alle prese con un importante sciame sismico. Ladelle 8.28 si è verificata a una profondità di 2 chilometri, seguita da un’altra di3.5 alle 9,46 in mare nel Tirreno meridionale. Asono stateleladelle 8.28 che aveva proprio icome epicentro ed è stata avvertita anche sull’isola. In quel momento gli alunni erano già seduti aie le lezioni erano iniziate da poco. I dirigenti scolastici hanno attivato le procedure di sicurezza, radunando gli alluni negli spazi aperti. Il sindaco diAmbrosiano ha poi annunciato l’ordinanza per sgomberare gli istituti scolastici e ordinare il ritorno a casa di alunni e personale.

