Calciomercato Bologna - prima mosse per la Champions League

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo una stagione da protagonista, con la possibilità di chiudere al terzo posto in classifica, ilinizia a programmare il prossimo anno, cercando di limitare eventuali fughe verso altri lidi e di confermare la guida tecnica. La gara contro la Juventus avrà fatto brillare gli occhi alla dirigenza bianconera, da tempo sulle tracce di Thiago Motta per la prossima stagione. Le parti hanno già raggiunto un’intesa verbale per un biennale da 3,5 milioni l’anno. Nella giornata di ieri, però, è andato in scena il primo incontro tra Motta, Joey Saputo e la dirigenza rossoblù. Il piano per trattenere l’allenatore è quello di mettere 100 milioni sul mercato in tre anni, trattenendo anche i vari pezzi pregiati. Ma quali saranno gli snodi principali deldel, possibile trattenere la spina dorsale? (Credit foto –FC)Il progettodovrà assolutamente ripartire dai giocatori più rappresentativi della stagione.

