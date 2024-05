Calcio a 5 - Mondiali Femminili 2025 | l’evento si disputerà nelle Filippine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Idia 5 si terranno. A rendere nota la decisione organizzativa sulla prima storica edizione del torneo planetario dedicato alle donne è stato il Consiglio della FIFA, che si è riunito a Bangkok (in Thailandia) per deliberare una serie di linee guida in merito al futuro delfemminile. Al momento non è stata ancora resa nota la data di collocazione all’interno de calendario internazionale, ma quel che è certo che il torneo verrà disputato con 16 squadre partecipanti: 4 nazionali UEFA, 3 asiatiche, 2 della CONCACAF, 2 della CAF, 3 della CONMEBOL, 1 della OFC, più un posto sarà riservato alla selezione del paese ospitante. L’Italia di Francesca Salvatore, dal canto suo, proverà a qualificarsi alla rassegna iridata potendo anche sfruttare il fatto di essere testa di serie nel percorso di accesso aidia 5.

