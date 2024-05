Bologna - Motta ha scelto la Juventus | spunta Tedesco per la panchin - i motivi

Dal Bologna alla Juve e Thiago Motta come Maifredi. "No, la mia storia è diversa" - Dal bologna alla Juve e Thiago motta come Maifredi. "No, la mia storia è diversa" - Oggi Thiago motta, andando oltre ogni più roseo pronostico, ha portato il bologna in Champions League e nella prossima stagione probabilmente andrà alla Juve per sostituire l'esonerato Massimiliano ... sport.tiscali

Corsera - Ultimo assalto del Bologna a Motta, ma la Juve lo aspetta. Il pericolo per i bianconeri si chiama United - Corsera - Ultimo assalto del bologna a motta, ma la Juve lo aspetta. Il pericolo per i bianconeri si chiama United - "Ultimo assalto del bologna a motta, ma la Juve lo aspetta", titola stamattina il Corriere della Sera. Saputo incontra domani il tecnico offrendogli il rinnovo. Sui bianconeri l’ombra del Manchester ... tuttojuve

Lady Calafiori, gesto social chiaro: per i tifosi Juve è indizio di mercato - Lady Calafiori, gesto social chiaro: per i tifosi Juve è indizio di mercato - La compagna di Calafiori, Benedetta, era già stata protagonista dopo la partita tra bologna e Juventus: mentre il calciatore era impegnato nell'intervista a Dazn, è corsa da lui interrompendo la ... tuttosport