Bimbo rischia di soffocare per una caramella

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Modena, 23 maggio 2024 - Momenti di paura ieri pomeriggio alla polisportiva San Dalmazio, nella omonima frazione di Serramazzoni. Mentre si stava svolgendo sul campo da calcio la competizione tra ragazzini classe 2016, a bordo campo si è sfiorata la tragedia. Un bambino di due anni era con i genitori a guardare il fratello giocare stava mangiando unaquando improvvisamente questa ha ostruito la gola, impedendo al piccolo di respirare. Provvidenziale è stata la presenza di una mamma che stava guardando il figlio in campo: la donna, che di professione è insegnante di scienze motorie ha preso in mano la situazione, mettendo in atto sul piccolo le manovre di disostruzione pediatrica. In questo modo ilha sputato la. Nel frattempo era stato allertato il 118 che è arrivato sul posto con un’ambulanza ed è atterrato anche l’elisoccorso: il bambino, accompagnato dalla mamma, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Sassuolo per gli accertamenti del caso, ma, come riferiscono i testimoni presenti stava bene.

Anche la mamma del bambino ucciso da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli, è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie - in pericolo di vita. A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio, quando, uscendo di casa, i due cani avrebbero azzannato il bimbo strappandolo letteralmente dalle braccia dell’uomo,.. gazzettadelsud

Anche la mamma del bambino ucciso da due pitbull a Campolongo, frazione di Eboli, è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe - secondo le prime notizie - in pericolo di vita. A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio, quando, uscendo di casa, i due cani avrebbero azzannato il bimbo strappandolo letteralmente dalle braccia dell’uomo,.. gazzettadelsud

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per appurare eventuali responsabilità sulla morte del piccolo Michele, bimbo di soli cinque mesi azzannato a morte sabato mentre era in braccio alla nonna nel cortile di un'abitazione di Palazzolo (Vercelli). liberoquotidiano

Bimbo rischia di soffocare per una caramella - bimbo rischia di soffocare per una caramella - Mentre si stava svolgendo sul campo da calcio la competizione tra ragazzini classe ... mettendo in atto sul piccolo le manovre di disostruzione pediatrica. In questo modo il bimbo ha sputato la ... ilrestodelcarlino

Cerchi un campo estivo per tuo figlio Ti aiutiamo noi - Cerchi un campo estivo per tuo figlio Ti aiutiamo noi - La scuola sta per finire e le proposte per quest'estate sono molte. Le stiamo raccogliendo per aiutarvi a scegliere quella che fa più al caso vostro e le persone adatte a cui affidare il vostro bambin ... varesenews

Bimbo di 11 mesi in crisi respiratoria, salvato al ‘Sant’Alfonso’ - bimbo di 11 mesi in crisi respiratoria, salvato al ‘Sant’Alfonso’ - Se non fosse stato per la professionalità e la tempestività del personale medico intervenuto presso il Pronto Soccorso del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, molto probabilmente oggi staremmo parlando di ... ilsannioquotidiano