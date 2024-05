Bayer Leverkusen - che botto | il record si ferma sul più bello

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Crollo improvviso e inaspettato da parte delcontro l’Atalanta. Ildella squadra di Xabi Alonso sisul più. Nella doppia sfida contro la Roma qualche piccolo segnale era arrivato soprattutto dalla difesa, ma nessuno si immaginava un crollo simile in finale da parte del. A Dublino è scesa la brutta copia della squadra vista in tutta questa stagione e contro una Atalanta simile non te lo puoi permettere. La delusione deldopo la sconfitta contro l’Atalanta – cityrumors.it – foto LapresseChe la serata si prospettava difficile si era visto già dopo soli 12 minuti. Ingenuità clamorosa da parte di Palacios, che si distrae e si fa beffare da Lookman. Passano altri 14 e il raddoppio del nigeriano parte da un errore in fase di controllo di un attaccante del. Queste sono solo due (costate molto care) delle diverse disattenzioni che questa sera i tedeschi hanno avuto in fase difensiva.