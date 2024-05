Atletica - Fabbri | Prossimo obiettivo il record europeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Fidatevi, sarà una ‘roba’ pazzesca. Non potete mancare agli Europei di Roma, una squadra dicosì forte in Italia non si è mai vista”. Leonardo, fresco diitaliano nel lancio del peso, lancia l’invito verso la manifestazione continentale che si terrà all’Olimpico dal 7 al 12 giugno. “La prima volta che ho lanciato all’Olimpico è stata al Golden Gala 2019: sono andato veramente male, ma da lì è partita la mia carriera internazionale con i grandi. Mi viene da ridere a pensare all’atleta che ero nel 2019: ho fatto 19 metri, avevo poca esperienza e un’ansia pazzesca. Però è importante sbagliare: ho imparato tantissimo e non vedo l’ora di tornare a Roma l’8 giugno per dimostrare a me stesso che ho fatto un bel lavoro in questi cinque anni”, racconta il pesista azzurro. “Superare Andrei è stato coronare il sogno di un bambino che ha iniziato a lanciare quando aveva 12 anni – le parole di, domani in gara al Grifone Meeting – Tante persone hanno sempre fatto i paragoni con lui, con le misure che faceva da piccolo, con quelle che ha fatto da grande, e pian piano ho sempre cercato di eguagliarlo.