Atalanta-Leverkusen - le pagelle di CM | Lookman da - Ederson è ovunque Wirtz nul -o, Xabi Alonso sovrastato|Primapagina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-22 22:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:3-0Musso 6,5: un’uscita col brivido nel primo tempo, una decisiva nel secondo tempo. Quando chiamato in causa risponde presente. Hien 8: prende alto Adli, rischiando sempre l’anticipo, ma lo cancella dal campo. Contro Boniface è scontro tra titani ma la musica non cambia. Ha quasi sempre la meglio. Djimsiti 6,5: qualche sbavatura, come quando si fa prendere alle spalle, ma tanta solidità, lasciando da parte lo stile Kolasinac 7: rimesso in piedi per l’occasione, è il leader che serve quando la temperatura si alza. Posizione e letture difensive, ricorda il Gandalf il Grigio contro Balrog nelle miniere di Moria: ‘You shall not pass’. Costretto a uscire all’intervallo per infortunio (46’ Scalvini 6,5: alza il muro, respingendo quello che transita nella zona dei suoi radar). Zappacosta 7: gode di un insolito spazio, sfrutta le chance che il Bayer gli concede.