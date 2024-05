Atalanta-Bayer Leverkusen | pronostici marcatori - tir - ammoniti

(Di mercoledì 22 maggio 2024), tutto pronto a Dublino per la finale di Europa League: Dea e Werkself sono ad un passo dalla storia. La finale di Dublino mette di fronte due squadre che scoppiano entrambe di salute, giocano un gran calcio e che, soprattutto, sono pronte a scrivere un pagina importante della loro storia. Da una parte c’è l’, che prima d’ora non aveva mai giocato una finale continentale. – IlVeggente.it (Ansa)Dopo aver perso quella di Coppa Italia una settimana a fa contro la Juventus, la Dea ha di fronte a sé un’altra possibilità per portare a casa un trofeo e coronare la fantastica era Gasperini, allenatore che nel giro di 8 anni è stato capace di rendere competitiva sia in Italia che in Europa una squadra il cui obiettivo, prima del suo approdo a Bergamo, era salvarsi il prima possibile. Dall’altro abbiamo il, a un passo da uno mitologico Triplete.

