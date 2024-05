Atalanta – Bayer Leverkusen - la finale di Europa League è su RTL 102 5

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grande attesa perdi. La formazione di Gasperini si gioca la conquista del titolo in una gara che si preannuncia essere ricca di emozioni. Scopriamo insieme dove vederla in chiaro e dove sarà possibile ascoltare la radiocronaca del match. La radiocronaca delladitrasu RTL 102.5 Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, con ladiche vede una squadra italiana giocare per la conquista del prestigioso trofeo. Gasperini, dopo aver perso ladi Coppa Italia contro la Juventus, ci riprova e sfida i campioni della Germania, il. La formazione di Xabi Alonso è imbattuta e servirà un’impresa ai bergamaschi per conquistare il loro primo trofeo. A trasmettere la radiocronaca integrale disarà RTL 102.