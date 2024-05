Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 - trionfo Dea Koopmeiners | Scritta la storia Futuro? Ora si festeggia

Roma, 11 maggio 2024 – Il ricordo di un’annata indimenticabile, scolpito per sempre sulla pelle con un tatuaggio (gratuito). Un’occasione per i tifosi ...del Bayer Levrkusen, club vincitore della Budesliga e squadra capace di spezzare il dominio incontrastato del Bayer n Monaco. sport.quotidiano

La tripletta di Lookman schianta i tedeschi e regala la vittoria dell' Europa League a un' Atalanta stratosferica e devastante. Bayer Leverkusen in confusione totale, perde l'imbattibilità e la faccia in una finale da incubo (3-0). fanpage

Gasperini, la frase a Xabi Alonso dopo il trionfo in Europa League: cos'ha detto - Gasperini, la frase a Xabi Alonso dopo il trionfo in Europa League: cos'ha detto - Dopo la finale di Dublino il tecnico dei nerazzurri ha consolato il collega spagnolo, sconfitto 3-0 dopo 51 gare senza ko: tutti i dettagli ... corrieredellosport

Atalanta-Bayer Leverkusen, in corso la finale di Europa League: risultato è 2-0. DIRETTA - Atalanta-Bayer leverkusen, in corso la finale di Europa League: risultato è 2-0. DIRETTA - Per farlo sta sfidando la corazzata Bayer leverkusen, che è arrivata a Dublino da imbattuta stagionale e alla ricerca del “Treble”: la striscia senza sconfitte di 51 partite, infatti, ha garantito ... tg24.sky

GRAVINA: "ATALANTA ORGOGLIO ITALIANO" - GRAVINA: "ATALANTA ORGOGLIO ITALIANO" - "Atalanta orgoglio italiano! Congratulazioni alla famiglia Percassi, a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori: questo trionfo culmina ... sportmediaset.mediaset