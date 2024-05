Associazione Nazionale Carabinieri | il Maggiore Medici eletto Coordinatore Provinciale di Avellino

(Di mercoledì 22 maggio 2024): ilè statocome. Presenti i 14 presidenti delle 14 sezioni irpine Questa mattina al Comandodeidi, convocati dall’Ispettore Regionale per la Campania dell’, Generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo, i Presidenti delle 14 Sezioni irpine hanno riil loro. Concluse le operazioni di voto, il Generale Cagnazzo, coadiuvato da tre scrutatori, ha proceduto allo scrutino delle schede votate all’esito del quale è stato proclamatoilPasquale. L’(in acronimo ANC) è un’organizzazione fondata nel 1886 che raccoglie tra i suoi membri sia iin servizio che quelli in congedo. I suoi scopi principali sono: – promuovere e mantenere i legami di solidarietà tra iin servizio e in congedo, coltivando lo spirito di corpo e il senso di appartenenza all’Arma; – tutela e assistenza ai soci e alle loro famiglie, fornendo supporto in caso di bisogno e promuovendo iniziative sociali e di solidarietà; – difesa dei valori e delle tradizioni dell’Arma dei, mantenendo viva la memoria storica e valorizzando il ruolo svolto dainella società italiana; – attività di volontariato e protezione civile, attraverso l’impegno dei soci in attività a favore della collettività, in particolare nelle emergenze e nei momenti di bisogno; – collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati.

