Anni 60 - la Bussol - Mi -a, Batti -ti, Ro -ano, Nico e il risotto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Partimmo i primi di settembre, Giaveva preso la patente da poco e andammo al mare, alle Focette a casa del babbo di Gi, l’altro era Piero, quindi eravamo in tre, ed io avevo ancora i capelli. La villetta aveva un piccolo giardino, di cui dovevamo prendersi cura fino al 20 di settembre, quando sarebbe arrivato a chiudere tutto il padre di Gi, inoltre dovevamo, rimessare il patino da vogatore professionale, dal bagno fino al garage della villetta, almeno 800 metri di distanza. Il patino fu l’ultima cosa a cui si pensò in quei 15 giorni , la spiaggia come al solito non si vide mai. Per arrotondare il nostro gruzzolo avevamo trovato da innaffiare altri giardini. La notte era il giorno, e la mattina, prima di andare a dormire, dopo le innaffiature, si andava al bar della piazzetta all’interno a prendere un caffè, ah, avevo scordato di dire che avevamo un vespa 125, per risparmiare la benzina della Bianchina familiare.