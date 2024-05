Angelina e la madre perseguitate dallo stalker | la storia finisce malissimo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Perseguitava la cantante vincitrice di SanremoMango e sua, Laura Valente. L'uomo, un 39enne pregiudicato residente in provincia di Ferrara, è stato arrestato il 20 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Mesola. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano applicativa della misura cautelare provvisoria del ricovero presso struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'uomo si trovavascorso febbraio agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della nota cantante e dellache avevano sporto denuncia nel luogo di residenza. Dopo questo provvedimento che prevedeva il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le vittime che risiedono nella provincia di Milano, l'uomo aveva continuato imperterrito a inviare loro raccomandate e messaggi whatsapp.

