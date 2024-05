Ancora paura tra i residenti dei Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6 - ancora paura tra i residenti dei Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6 - NAPOLI (ITALPRESS) – ancora paura tra i residenti dei Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Ingv, stamane, ... ilnordestquotidiano

Verso Venezia-Palermo, Mignani crede nell'impresa: "Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura" - Verso Venezia-Palermo, Mignani crede nell'impresa: "Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura" - Il tecnico, poi, non si è sbilanciato sulle condizioni degli infortunati Desplanches e Lund: "Abbiamo ancora due allenamenti - ha puntualizzato ... nel calcio può succedere di tutto e noi non abbiamo ... palermotoday

Venezia-Palermo, Mignani: “Affrontiamo la partita senza paura” - Venezia-Palermo, Mignani: “Affrontiamo la partita senza paura” - PALERMO – A Venezia per provare a ribaltare il risultato. La squadra di Vanoli si è imposta di misura contro il Palermo al “Barbera” nella gara d’andata delle semifinali playoff di Serie B. I rosanero ... livesicilia