Amici 23 | Sarah Toscano svela la verità sulla sua relazione con Holden

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La vincitrice del talent show ha parlato del flirt che le è stato attribuito con il figlio di Paolo Carta. Sabato sera si è conclusa la ventitreesima edizione di, il talent show ha scelto la sua vincitrice:. La cantante, ultima a ricevere la maglia del serale, ha battuto in finale Marisol, la talentuosa ballerina di origine cubana, allieva di Alessandra Celentano. Il percorso diverso la vittoria Finale Oggi su Cosmopolitan, la cantante ha parlato della sua esperienza ad, ammettendo che non credeva di vincere il talent show. "Per niente, perché comunque come si è visto il pomeridiano non è stato facilissimo per me.