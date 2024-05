AMIANTO KILLER ALLA RAI? LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nella sede centrale dellaa Viale Mazzini? La situazione è finita sotto l’occhio delladicheper. Ladiperin relazionemorte, avvenuta il 13 maggio scorso, dell’ex dipendente dellaMariusz Marian Sodkiewicz, causata da una forma tumorale dovuta all’esposizione all’. Il fascicolo è coordinato daltore aggiunto Giovanni Conzo che ha disposto l’autopsia. Nei mesi scorsi il 62enne aveva presentato una denuncia a piazzale Clodio chiedendo “di individuare e giudicare i dirigenti responsabili per la mancata protezione dei dipendenti esposti all’” nella sedena di Viale Mazzini dell’azienda pubblica. In una prima fase il procedimento era stato avviato per lesioni gravi, fattispecie poi aggravata dopo la morte dell’uomo. (Ansa) L'articolo proviene da BUBINO. .

Napoli: arrestate 17 membri di un sodalizio criminale dedito alla truffe - Napoli: arrestate 17 membri di un sodalizio criminale dedito alla truffe - Napoli: arrestate 17 membri di un sodalizio criminale dedito alla truffe. I soggetti operavano a roma e in tutto il Lazio. #napoli #cronaca #truffa ... lamilano

Smantellata “centrale” per truffe anziani in Campania: anche manuale istruzione per telefonista - Smantellata “centrale” per truffe anziani in Campania: anche manuale istruzione per telefonista - StampaAll`alba, su delega della procura di roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno eseguito ... salernonotizie

Nel mirino dei Carabinieri un'associazione per delinquere capeggiata da una famiglia, 80 truffe ed estorsioni a Roma, Napoli, Latina e Viterbo - Nel mirino dei Carabinieri un'associazione per delinquere capeggiata da una famiglia, 80 truffe ed estorsioni a roma, Napoli, Latina e Viterbo - Nel mirino dei Carabinieri un'associazione per delinquere capeggiata da una famiglia, 80 truffe ed estorsioni a roma, Napoli, Latina e Viterbo ... dire