(Di mercoledì 22 maggio 2024) Circa 200mila € per laindelsovrastante l’ex mattatoio situato a Valle dei Mulini nel Comune di. L’accelerata al progetto esecutivo, redatto dopo un’attenta verifica dello stato dei luoghi, è stata impressa dall’Amministrazione Comunale di, guidata dal Sindaco Daniele Milano, che intende procedere alla bonifica della parete rocciosa per consentire l’utilizzo di alcuni immobili sottostanti, attualmente interdetti, e rimetterli al servizio della comunità per destinarli all’aggregazione e all’istruzione. L’area, sottostante la strada pedonale che collega il centro dialla frazione di Pogerola, è interessata da interventi finalizzati allaindi una porzione delChiorito, che prevedono – oltre a un ulteriore monitoraggio della parete – l’eliminazione di arbusti oggetto di instabilità, disgaggi, fasciature o chiodature puntuali, posizionamento di rete corticale, per un’estensione di circa 1100 metri quadrati con chiodature, rivestimento con pannelli in fune per un’estensione totale di circa 140 metri quadrati.

Amalfi, partita messa in sicurezza di costone roccioso - amalfi, partita messa in sicurezza di costone roccioso - Circa 200mila € per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’ex mattatoio situato a Valle dei Mulini nel Comune di amalfi. L’accelerata al progetto esecutivo, redatto dopo un’attenta ... zon

AMALFI - Partita la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’ex mattatoio - amalfi - Partita la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l’ex mattatoio - Circa 200mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'ex mattatoio situato a Valle dei Mulini nel Comune di amalfi. L’accelerata al progetto esecutivo, redatto dopo ... napolimagazine

Quel Sud che brilla in estate. Tra esotico e antico: il ricordo di Magnani, Rossellini e Montanelli - Quel Sud che brilla in estate. Tra esotico e antico: il ricordo di Magnani, Rossellini e Montanelli - La bellezza dell’abbandono: meglio avere un “patrimonio dell’umanità” mummificato che dare una mano a chi ci vive ... ilriformista