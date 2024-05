Alla scoperta di Magenta Tour speciale tra i tesori con guide e turisti in erba

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Turismo, storia, arte. Cominciare fin da piccoli ad appassionarsi a quello che c’è di importante nella città di. Musei, i luoghi dove venne combattuta la battaglia del 4 giugno 1859, le chiese e iche custodiscono. Tante cose da vedere e apprezzare, così tante da far invidia. Eppure ancora sconosciuti a molti magentini. La Pro loco segue da tempo l’idea di coinvolgere i più giovani e ieri mattina si è svolta una bellissima iniziativa con i ragazzi dell’istituto tecnico per il Turismo Giovanni Marcora di Inveruno e le classi terze dell’istituto Simone da Corbetta.che i primi,inin secondi. Un lavoro impegnativo quello della guidaca, che impone studi approfonditi e anche un esame per il rilascio del titolo da parte di Città Metropolitana. "Due sono gli itinerari proposti. - ha spiegato il professor Simone Sancassani, docente di Arte e Territorio al Marcora di Inveruno e guidaca abilitata - Da una parte i luoghi della Battaglia die dall’altra le bellezze storico artistiche come la basilica di San Martino, il Santuario dell’Assunta, l’oratorio di San Biagio delle Madri Canossiane".