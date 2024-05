Alessandro Cattelan? Ecco perché il suo ultimo show non convince | tanto rumore per nulla

(Di mercoledì 22 maggio 2024)per. O davvero molto poco. Roba da matti si potrebbe dire. E ci starebbe bene, visto che Da vicino nessuno è normale è una citazione colta del grande Franco Basaglia, lo psichiatra riuscito nell'impresa di chiudere per sempre, con una legge, i manicomi in Italia. Un carisma che, evidentemente,ammira, avendo scelto proprio la frase simbolo come titolo del suo nuovo programma di prima serata, in onda per tre lunedì su RaiDue, fino all'inizio di giugno. L'intento iniziale (che però alla prova dei fatti si realizza a metà) è quello di mettere in piedi una trasmissione non di interviste - comfort zone di- ma, in un certo senso, di riflessione leggera alla quale approdare grazie allo spettacolo declinato in varie forme: lo scherzo, la candid camera ma soprattutto la profonda interazione con il pubblico in sala nel Teatro Franco Parenti, scelto come non abituale set per un programma televisivo.

COSTUME Quando la storia fa rumore. Un nuovo nome per il plesso scolastico ex G.I - COSTUME Quando la storia fa rumore. Un nuovo nome per il plesso scolastico ex G.I - Lucera -. E’ possibile cancellare il passato e la storia Per qualcuno sembrerebbe di sì. E’ difatti tornata a far capolino sui social una vecchia proposta fatta dall’allora dirigente scolastico dell’ ... statoquotidiano

La trasferta non è vietata, ma scoppia la polemica - La trasferta non è vietata, ma scoppia la polemica - Non si tratta quindi di un divieto di trasferta, ma di una precisa scelta della tifoseria udinese. Per la partita di stasera, la vendita dei biglietti è stata infatti interrotta ieri sera, lunedì, ... laprovinciadicomo

Renzo Bistolfi presenta Quel signore così per bene. Ovvero, tanto rumore per nulla - Renzo Bistolfi presenta Quel signore così per bene. Ovvero, tanto rumore per nulla - Venerdì 24 maggio 2024, alle ore 17.30, Renzo Bistolfi presenta il suo nuovo romanzo Quel signore così per bene. Ovvero, tanto rumore per nulla (Tea). L'evento si svolge al Mondadori Bookstore di ... mentelocale