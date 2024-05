Al via la prima edizione del Festival Che cura che fa! Il festival che cura presso il Teatro Pileo di Prata di Pordenone

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ASP Umberto I di, ASP Solidarietà di Azzano Decimo ed ASP Casa Lucia di Pasiano organizzano, in collaborazione con Cooperativa Sociale FAI Onlus, il 30 maggio 2024 aldidi, ladel“Cheche fa! Ilche” –Aria. Si tratta di un’iniziativa socio-culturale, che vede il sostegno del Comune didi, Fondazione Friuli e il patrocinio della Regione FVG, alla sua, dove persone, istituzioni, arte e territori si incontreranno per raccontare i molti paesaggi della. Ilvuole evidenziare pensieri e progetti innovativi a livello nazionale e territoriale che suggeriscano nuovi scenari creativi di sostegno alle persone con patologie dementigene e ai loro familiari. Valentina Costa presenterà insieme all’equipe il Progetto ARIA, a sostegno delle persone con demenza sul territorio di, un’esperienza reale che ha creato un ponte tra famiglie e Istituzioni.

