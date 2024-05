Al Teatro San Carlo Il castello di Barbablù e La voce umana

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il prossimo spettacolo in programma alSan, dal 24 al 30 maggio 2024, sarà il dittico ILDIe LA, due celebri opere di un atto solo, dirette da Edward Gardner per regia di Krzysztof Warlikowski; nel cast John Relyea, El?na Garan?a e Barbara Hannigan.

Estate 2024: 3 grandi eventi al Teatro delle Rocce di Gavorrano - Estate 2024: 3 grandi eventi al teatro delle Rocce di Gavorrano - 11 luglio Fiorella Mannoia (data zero del tour nazionale), 5 agosto Paolo Crepet, 23 agosto Francesco De Gregori A cura della LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Pa ... maremmanews

La scelta Rai di affidare Sanremo 2025 e 2026 a Carlo Conti cosa significa - La scelta Rai di affidare Sanremo 2025 e 2026 a carlo Conti cosa significa - Il capitolo Auditel resta insidioso anche con un nome televisivamente forte e sicuro come carlo Conti, in grado in questi anni di portare sul palco del teatro Ariston la regina della concorrenza Maria ... tvblog

Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari nel Teatro Piccinni - Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari nel teatro Piccinni - Venerdì 24 maggio, alle ore 20.30, nel teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “ London ”, che prende spunto dalla Sinfoni ... baritoday