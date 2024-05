Al Chiostro di Michelangelo di Roma l'arte di Elisabetta Benassi - Al chiostro di michelangelo di Roma l'arte di Elisabetta Benassi - Il 10 giugno sarà inaugurata nel chiostro di michelangelo delle Terme di Diocleziano di Roma un’opera site-specific 'Camelopardalis (la testa di michelangelo), 2024' di Elisabetta Benassi. E’ infatti ... adnkronos

L'arte di Elisabetta Benassi in dialogo con l'antico - L'arte di Elisabetta Benassi in dialogo con l'antico - È Elisabetta Benassi l'artista scelta per realizzare alle Terme di Diocleziano un'inedita opera d'arte contemporanea per il progetto 'L'ottava Testa', promosso dall'associazione Mecenati Roman Heritag ... ansa

Bvlgari, 140 anni di luce e bellezza - Bvlgari, 140 anni di luce e bellezza - La maison di preziosi ha celebrato lo speciale anniversario con un evento esclusivo, abbracciato dal fascino delle antiche Terme di Diocleziano a Roma. Protagonista della serata, Aeterna, una collezio ... vanityfair