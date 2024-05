Agostino Romano replica ancora a Caliendo | attacco personale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la nuovadia Tizianosu undefinitoRiceviamo e pubblichiamo ladisull’definitoda parte di Tiziano. Visto che ormai la vicenda tra i due esponenti politici – rispettivamente di Italia Viva, il primo e della Lega, il secondo – sta prendendo una chiara direzione su vicende personali che non interessano i nostri lettori e che andrebbero chiarite in altre sedi. Questa, pertanto, è l’ultimache pubblicheremo da parte di entrambi. Resta aperta la pubblicazione ad azioni politiche di entrambi che non riguardino, però, fatti personali. Ladi“Ho riflettuto molto prima di rispondere, perché non volevo dare ulteriore visibilità ad una persona che si arroga il diritto di sputare sentenze e giudizi a destra e a manca, che si qualifica come responsabile territoriale, ma poi non è nemmeno invitato all’apertura della prima sede di partito della città di Napoli, inaugurata d’altronde sul suo territorio.