A Milano arriva il cesareo dolce | al Policlinico il partner resta accanto alla mamma Come funziona

(Di mercoledì 22 maggio 2024)- Si chiama '' ed è un percorso che permette di avere il propriodurante l'intervento chirurgico delprogrammato e la nascita del proprio bimbo. La novitàdaldi, che lo ha attivato.sottolineato dall’Irccs milanese quello che all'apparenza è un piccolo cambiamento è anche un significativo "passo avanti per rendere il momento" della venuta al mondo di un bebè "sempre più inclusivo e accessibile. "Nel parto 'tradizionale' la presenza del papà o delè ormai data per scontata, ma nelnon è ancora così dappertutto", spiega Irene Cetin, direttrice dell'Ostetricia aldi. Possibile solo per i cesarei programmati "Il taglioè una procedura chirurgica a tutti gli effetti - prosegue Cetin parlando dell'attivazione del percorso - e per la futurapuò essere impegnativa sia dal punto di vista fisico, sia psicologico ed emotivo.

