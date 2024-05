Volley - Elena Pietrini lascia il ritiro della Nazionale | non giocherà le Olimpiadi Cos’è successo alla schiacciatrice

(Di martedì 21 maggio 2024)hato ildifemminile e non prenderà parte all’intensa attività agonistica che caratterizzerà l’estate, culminando con ledi Parigi 2024. Lanon potrà indossare la maglia azzurra poiché non è nelle giuste condizioni fisiche. La decisione è maturata dopo una serie approfondita di esami medici e test fisici svoltisi negli ultimi due giorni, durante i quali la 24enne si era recata a Milano per unirsi al collegiale.era reduce da una stagione in Russia caratterizzata da diversi stop, ma nella decisiva gara-5finale scudetto era stata la mattatrice indiscussa e da top scorer aveva trascinato la ...

Elena Pietrini ha vinto lo scudetto in Russia , trascinando letteralmente la sua Dinamo Ak-bars Kazan verso la conquista del titolo. La schiacciatrice è stata infatti assoluta protagonista della decisiva gara-5 di finale disputata contro la Lokomotiv Kaliningrad e dominata con il secco punteggio di 3-0 (25-22; 25-16; 25-18), tra l’altro dopo essersi trovate sotto per 1-2 nella serie e aver dovuto annullare alcuni championship-point in gara-4. oasport

Si pensa al futuro con fiducia. La Nazionale italiana di Volley femminile , messa in archivio la splendida vittoria di Antalya contro la Turchia in Nations League, è tornata nel Bel Paese per rimettersi al lavoro e preparare i prossimi incontri internazionali importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come riportato dalla Feder Volley , le prime giocatrici a radunarsi saranno le atlete che la scorsa settimana hanno lavorato a Milano, mentre le pallavoliste reduci dalla VNL si aggiungeranno martedì. oasport

Paola Egonu e Myriam Sylla tornano in Azzurro - Paola Egonu e Myriam Sylla tornano in Azzurro - La nazionale azzurra, rientrata in Italia dopo la grande vittoria contro la Turchia ad Antalya, domani tornerà al lavoro al Centro Pavesi. sportal