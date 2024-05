(Di martedì 21 maggio 2024) Terza edizione per la rassegna “il tuo“, programma diideato dal Comune per far conoscere e promuovere le bellezze dell’arte e della storia della città. Una trentina gli appuntamenti in calendario da maggio a dicembre, che toccano alcuni dei luoghi più significativi. "Le, gli incontri, le passeggiate in luoghi noti e meno noti della città hanno una duplice finalità - spiega l’assessore alla cultura, Enzo Laforgia - avvicinare un pubblico il più ampio possibile alla scoperta o alla riscoperta dell’immenso tesoro storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio e suggerire la necessità di prendersi cura di unche è di tutti e va preservato e trasmesso alle future generazioni". Si parte venerdì con l’evento “Garibaldi e ...

Con il progetto Destinazione Donna sette itinerari gratuiti, in programma dall’8 marzo al 6 giugno , con venti visite guidate per valorizzare la cultura delle donne. Presentato nella Sala conferenze del Palazzo Arcivescovile in Largo Donna regina, il ...

Visite e itinerari: "Conosci il tuo patrimonio" - visite e itinerari: "Conosci il tuo patrimonio" - Il Comune organizza la terza edizione di "Conosci il tuo patrimonio", con visite guidate gratuite per valorizzare l'arte e la storia della città. Obiettivo: sensibilizzare alla tutela del patrimonio e ...

Papa Francesco in viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio: itinerario e dettagli - Papa Francesco in viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio: itinerario e dettagli - Contesto: Il prossimo settembre, Papa Francesco intraprenderà un viaggio apostolico in due paesi europei, il Lussemburgo e il Belgio. Questa visita, su invito ...

Torna l’edizione “Autunno” di Ville Aperte in Brianza - Torna l’edizione “Autunno” di Ville Aperte in Brianza - “Trame di bellezza” da scoprire (mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2024. Nei week-end dal 14 al 29 settembre 2024 torna l’edizione “Autunno” di “Ville Aperte in Brianza”, l’eccezionale opportunità ...