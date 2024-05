VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo della sedicesima tappa | quinta vittoria per Tadej Pogacar

(Di martedì 21 maggio 2024) Uno, due, tre, quattro e cinque. L’esultanza disotto il traguardo del Monte Pana è chiara: al termineil fenomeno sloveno ha già chiuso il pokerissimo, cinque successi in questo, e non è finita qui… Davvero dominante il corridoreUAE Emirates che in Maglia Rosa lascia le briciole agli avversari. Sullo strappo conclusivo ha deciso di lanciarsi all’attacco negli ultimi 1500 metri, è andato a riprendere l’ultimo dei coraggiosi, Giulio Pellizzari, e si è lanciato verso il traguardo in solitaria, facendo apparire tutto molto semplice anche nella giornata odierna, nonostante le polemiche, nonostante il freddo e la pioggia. Andiamo a rivivere l’ultimo chilometro e l’esultanza di ...

