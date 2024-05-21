Fonte : romadailynews di 21 mag 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 09 | 45

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 09:45 (Di martedì 21 maggio 2024) Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO ...
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE TRA UN CAMION E UNA VETTURA SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIOEN Roma VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PèONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNMA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 08.30 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE TRA UN CAMION E UNA VETTURA SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIOEN Roma VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PèONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNMA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA rallentamenti e CODE TRA NOMENTANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE SULLA SALARIA IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI FONTANA DI PAPA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral
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