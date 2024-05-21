Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 09 | 45

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE TRA UN CAMION E UNA VETTURA SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIOEN Roma VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PèONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNMA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 08.30 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE TRA UN CAMION E UNA VETTURA SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIOEN Roma VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PèONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNMA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA rallentamenti e CODE TRA NOMENTANA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE SULLA SALARIA IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DI FONTANA DI PAPA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral
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Maltempo, previsti ancora temporali e vento forte. Chiusa la via Emilia a Fiorenzuola. Fiumi e torrenti: si alza il livello di Arda, ... - ... al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'... temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, lungo tutte le aree montane della regione. La ...
Ancisi (LpRa): Nuovo ponte di via Pugliese compie il primo passo, finanziato dallo Stato - ...con ciò 700 milioni di euro solamente alla Regione Emilia - Romagna, Figliuolo ha infatti finanziato anche 21 progetti del Comune di Ravenna destinati ad altrettanti interventi sulla sua viabilità, ...