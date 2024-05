Via alla fase uno | iniziate le esercitazioni nucleari russe ai confini dell' Ucraina | Il video

"Via alla fase uno": iniziate le esercitazioni nucleari russe ai confini dell'Ucraina - "Via alla fase uno": iniziate le esercitazioni nucleari russe ai confini dell'Ucraina - Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato l'inizio della prima fase delle manovre nel distretto militare meridionale. Coinvolte forze di terra, aeree e navali, equipaggiate con missili Iskander ... ilgiornale

Demenze, al via maxi-progetto europeo per mappare fattori rischio - Demenze, al via maxi-progetto europeo per mappare fattori rischio - Roma, 21 mag. (askanews) – Scoprire tutti i fattori di rischio genetici, ambientali e comportamentali della demenza, in particolare della malattia di Alzheimer, individuare e programmare degli interve ... askanews

Thrill fall, come funziona la giostra che si è rotta alla festa patronale di San Severo. Due bambini con fratture al bacino e alle vertebre - Thrill fall, come funziona la giostra che si è rotta alla festa patronale di San Severo. Due bambini con fratture al bacino e alle vertebre - Si chiama Thrill fall, ovvero “caduta da brivido”, la giostra da cui sono precipitati lunedì sera a San Severo, nel Foggiano, nove ragazzini che si stavano divertendo tra le attrazioni del luna park ... ilfattoquotidiano