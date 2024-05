Venerdì 24 maggio torna la Notte Bianca delle Scuole Aperte

Un'emergenza maltempo senza precedenti ha colpito il Veneto a metà maggio , causando l'apertura di tutti e sei i bacini di laminazione regionali. Il presidente Zaia ha definito l'evento " eccezionale " per l'intensità delle piogge e la stagionalità, sottolineando le difficoltà nella gestione dell'acqua. L'articolo Alluvione in Veneto , Zaia : “Fenomeno eccezionale , massima alle rta”. orizzontescuola

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,... ilgazzettino

Corpus Domini 2024, le novità in arrivo. "Grandi progettualità per il Corteo Storico" - ...Italy - Sezione di Orvieto nato per far appassionare i ragazzi alla storia e dedicato alle scuole ... Ai piedi della Cattedrale, nella serata di venerdì 31 maggio , torneranno anche i 130 costumi del ...

Lo sport per annullare le barriere: tornano 'Le Olimpiadi dell'inclusione - 'Lo sport di tutti' si aprirà ufficialmente venerdì 31 maggio, alle 18, nel Parco dello sport, ... Alice Alfonso e Mattia Mazzotta di The Voice Kids, con la partecipazione degli alunni delle Scuole ...