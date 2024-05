Quindici deputati appartenenti al Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, già membri dell’Intergruppo parlamentare per la Pace tra Israele e la Palestina, faranno parte della delegazione italiana che partirà in missione dal prossimo 3 al 6 marzo, su iniziativa dell’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi), verso il valico di Rafah , tra l’Egitto e la Striscia di Gaza . ilfattoquotidiano

L’hanno ribattezzata piazza Shereen Abu Akleh, in ricordo della giornalista palestinese uccisa dalle truppe di Israele nel 2022 e oggi hanno ottenuto una prima vittoria. Ormai da una settimana anche in piazza San Marco , nel centro di Firenze , è arrivato il “movimento delle tende” nato negli Usa e diffusosi in tutta Europa e in Italia che riunisce migliaia di studenti contrari al “genocidio del popolo palestinese” e a favore dell’interruzione delle collaborazioni con gli atenei israeliani per impedire lo sviluppo di tecnologie ad uso bellico da parte dello Stato ebraico. tpi

Università di Firenze, approvata mozione per il cessate il fuoco in Palestina - Università di Firenze, approvata mozione per il cessate il fuoco in Palestina - “Vittoria in Senato!”, esulta il gruppo di docenti che aveva inviato una lettera aperta per spingere l’Ateneo a prendere posizione. In piazza San Marco, il ‘contro-senato’ “per dar voce ai palestinesi ... lanazione

