Torna il Festival del Giornalismo Siena capitale italiana dei media

(Di martedì 21 maggio 2024) Tutto pronto per la terza edizione deldeldi. Una ’tre giorni’ che partirà il 30 maggio e avrà come teatro i locali delle Contrade. "Abbiamo deciso di fare qualche incontro in meno rispetto agli anni precedenti ma con lezioni più lunghe – ha spiegato Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo–. In due giorni e mezzo avremo cinque incontri in altrettante Contrade: Lupa, Istrice, Bruco, Chiocciola e Selva. Avremo 40 relatori da tutta Italia in rappresentanza di 10 testate giornalistiche nazionali, 5 uffici stampa e anche 5 professori universitari". I corsi spaziano in variati ambiti d’interesse: ‘Raccontare i conflitti tra informazione, fake news e propaganda: Afghanistan, Palestina, Ucraina’; ‘Informazione e intelligenza artificiale: la professione e la deontologia ...