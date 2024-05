Terremoto Campi Flegrei - il sindaco di Napoli | Probabili nuove scosse di magnitudo più alta

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono giorni e ore di paura quelle ai, con il perseguire degli sciami sismici e soprattutto con la scossa tra lunedì 20 e martedì 21maggio. “Ci sono studi scientifici secondo cui potrebbero esserciconpiù, non oltre 5”. È quanto ha detto ildi, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai, dopo ledi ieri sera.Leggi anche:, nuova scossa: lo sciame sismico non si ferma Cos’ha detto ilManfredi “Dobbiamo gestire questa situazione di emergenza con cui probabilmente conviveremo per mesi. La sicurezza dei cittadini passa per sicurezza edifici ...

