Terremoto Campi Flegrei - il sindaco di Napoli Manfredi | Probabili nuove scosse di magnitudo più alta

Francesco Iovino, Consigliere Regionale della Campania: “Solidarietà e Azione per i Campi Flegrei” - Francesco Iovino, Consigliere Regionale della Campania: “Solidarietà e Azione per i campi Flegrei” - In qualità di componente della commissione ambiente della Regione Campania, Francesco Iovino sottolinea l'importanza di un intervento immediato e coordinato da parte delle autorità nazionali ... ilmeridianonews

Terremoto Campania: sciame sismico Campi Flegrei, nuova scossa in presa diretta, ore di grande paura - Video - terremoto Campania: sciame sismico campi Flegrei, nuova scossa in presa diretta, ore di grande paura - Video - CRONACA, continuano le scosse in serata. Sono ore di grande paura a Pozzuoli. Un palo è caduto nei pressi di un passaggio a livello. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Pozzuoli ... 3bmeteo

Campi Flegrei, Manfredi: "Per l'Ingv trend invariato rispetto al passato" - campi Flegrei, Manfredi: "Per l'Ingv trend invariato rispetto al passato" - Dobbiamo convivere con questo fenomeno mantenendo la normalita'". Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito alle scosse di terremoto che hanno colpito l'area dei campi Flegrei. notizie.tiscali