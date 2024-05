Superbonus - il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera | si voterà domani

Il Governo , con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto superbonus in Aula alla Camera . Il voto si terrà domani. quotidiano

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo contrari al decreto spalmacrediti. Il centrodestra governa da un po’ e ha modificato per 6 volte quella legge”, il Superbonus . “Non puoi fare ora una retroattività mette ndo nei guai famiglie e imprese, si dovrebbero vergogna re. Fare una norma retroattiva è veramente vergognoso”. Così Giuseppe Conte a Bassano del Grappa. calcioweb.eu

AGI - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul dl Superbonus. Il provvedimento ha incassato 101 voti favorevoli e 64 contrari. Nessun astenuto. Ora il testo passerà all'esame della Camera. "Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità. Siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualunque settore. È una questione di principio.

