Sia al volante nel traffico che in pista vincono le regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Già pilota di Formula 1, pluricampione GT tutt’ora in attività, istruttore di guida professionale e - quasi 20 anni - testimonial della sicurezza stradale con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Insieme al giornalista e amico Rosario Giordano porta avanti da 13 anni il progetto ‘Sara Safe Factor’, realizzato da Sara Assicurazioni insieme ad Automobile Club d’Italia. Andrea Montermini (foto sopra) incontrerà oggi i ragazzi dell’Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino toccando i temi più caldi inerenti alla sicurezza stradale. "Sia quando si guida in strada che quando si corre in– afferma Montermini – dobbiamo ricordarci che semprele. E’ questo il mantra da ripetere e ripetersi ogni volta che diventiamo utenti della strada. Molti ragazzi – in questi anni insieme al giornalista Rosario Giordano che ...