Sci alpino - l’Italia svela la composizione della squadra femminile per il 2024-2025 | Goggi - Brignone e Bassino le leader

(Di martedì 21 maggio 2024) Flavio Roda, PresidenteFISI, ha deliberato lasciin vistastagione. Il direttore Gianluca Rulfi guiderà una nutrita formazione in Coppa del Mondo, tra le cui fila spiccano Marta, Federica, Elena Curtoni, Sofiaa (gruppo elite). Altre polivalenti saranno Nadia Delago, Nicol Delago, Vicky Bernardi, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Sara Thaler. Sono stati previsti anche due gruppi di specialiste: uno per il gigante e uno per lo slalom. Di seguito il dettaglio completo delle squadre italiane di sciper la prossima stagione ...