Roland Garros - en plein italiano nelle qualificazioni | Pellegrin - Maestrelli e Vavassori al secondo turno

Jannik Sinner in partenza per Parigi , per partecipare al Roland Garros 2024, il secondo Slam stagionale al via la prossima settimana. Sinner , come è noto, è fermo per un problema all'anca che lo ha costretto prima a ritirarsi dai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e poi a saltare gli Internazionali

Jannik Sinner vola a Parigi per disputare il Roland Garros e conquistare sul campo il primato in classifica mondiale mai appartenuto a un tennista italiano . L'altoatesino sembra aver fugato i dubbi sulla sua partecipazione agli Open di Francia a causa di un infortunio all'anca e sarà tra i sorteggiati per il Grande Slam Parigi no in programma giovedì 23 maggio ore 14:00 presso il Jardin des Serres.

Altri tre azzurri avanzano al secondo turno delle Qualificazioni al tabellone principale maschile del Roland Garros 2024 , il secondo torneo Slam della stagione che si giocherà a partire da domenica sulla terra rossa di Parigi. L'ultimo a riuscirci in ordine temporale è un mai domo Andrea Vavassori : il numero 170 al mondo ha battuto un altro veterano come Albert Ramos-Vinolas, al terzo set col punteggio di 6-3 4-6 6-3, con anche la pioggia oggi a complicare le cose e a provocare una sospensione di circa mezzora.

Tennis, esami ok per Sinner: vola a Parigi, Roland Garros più vicino - Due giorni più tardi entra nella top 40 della classifica mondiale, in 37esima posizione Un altro passaggio chiave è il Roland Garros nel 2020, dove, alla sua prima partecipazione, dopo aver battuto ...

Sinner è guarito: è in partenza con il suo team per Parigi - Nei prossimi giorni deciderà se partecipare al Roland Garros. Il tennista non ha dolore, ma l'incognita resta la tenuta fisica nei match da tre set su cinque