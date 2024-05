Ricordate Con Air? Arriva il nuovo film del regista con Aaron Eckhart nei panni del Presidente USA

Le due attrici hanno girato un film insieme e pare ormai certa la presentazione sul Lido Secondo quanto riportato Eden, il nuovo film di Ron Howard, sarà presentato in anteprima a Venezia a settembre. Non si sa ancora se sarà in concorso, ma non sorprenderebbe, vista la partecipazione di due star quali Ana De Armas e Sydney Sweeney. Deadline aveva inizialmente riferito che il film si sarebbe intitolato Origin of Species e che aveva perso Daisy Edgar-Jones a causa di un conflitto di programmazione con l'imminente Twisters (di cui potete recuperare il nuovo trailer).

Il regista ha parlato del precedente coinvolgimento di Netflix nel suo ultimo lavoro presentato a Cannes Nella giornata di ieri, David Cronenberg è tornato al Festival di Cannes per presentare il suo ultimo film, The Shrouds, che - stando a quanto dichiarato dallo stesso regista - inizialmente sarebbe dovuto essere prodotto da Netflix. Il film, interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, segue un innovativo uomo d'affari e vedovo in lutto che costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all'interno di un sudario funebre.

