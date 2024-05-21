Regione Lazio sospesa dalla Rete italiana contro le discriminazioni di genere | “Inattiva sui diritti”

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO, TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE RIANO. INCIDENTE E CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI MARCO SIMONE, IL TRAFFICO E’ NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI RALLENTA CON CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE RIANO. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI RALLENTA CON CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE: ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA.
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Convenzione per la delega urbanistica, incontro tra Aprilia e l'assessore regionale - Giovedì 23 maggio alle 11, presso la sala consiliare Luigi Meddi, si terrà l'incontro utile alla stipula della convenzione con la Regione Lazio per ...
Incontro tavolo nazionale gruppo Saxa Gres - ... la Regione Lazio, Invitalia, il Comune di Gualdo Tadino, il Gruppo Saxa, Unindustria, le segreterie nazionali e territoriali di CGIL, CISL, UIL, FILCTEM, UILTEC e UGL Chimici unitamente alle RSU. ...