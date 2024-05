Rassemblement National - non siederemo più con l' Afd

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente del(Rn) in pole position in Francia per le elezioni europee di giugno, Jordan Bardella, ha "preso la decisione di non sedere" più con i tedeschi dell'Afd al Parlamento europeo: è quanto riferito all'agenzia France Presse dal suo direttore della campagna elettorale, Alexandre Loubet, confermando una informazione del giornale Libération.

