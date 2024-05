Quante vite nei 30 anni di Tom Daley

(Di martedì 21 maggio 2024) “I’m not a swimmer! I’m a diver!”, dice la sua biografia su X. “Non sono un nuotatore! Sono un tuffatore!”. È l’eterna confusione che atleti e appassionati di questo sport hanno imparato a dribblar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“ Jack Ryan ” di Amazon Prime Video è una serie ispirata ai celebri romanzi di Tom Clancy, autore statunitense noto per i suoi thriller politici. I film di Jack Ryan Il personaggio di Jack Ryan , interpretato da John Krasinski, è stato precedentemente portato sullo schermo da attori come Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine nei film : “Caccia a Ottobre Rosso” (1990), “Giochi di potere” (1992), “Sotto il segno del pericolo” (1994), “Al vertice della tensione” (2002) e “ Jack Ryan : L’iniziazione” (2014). nonsolo.tv

150 anni fa nasceva Guglielmo Marconi , L’uomo che, con l’invenzione del telegrafo senza fili, ha permesso alla tecnologia delle comunicazione di sviluppare apparecchi che poi sarebbero diventati la moderna radio e la televisione, ma a cui si devono anche tutte le forme di comunicazione senza fili che utilizziamo oggi. Impossibile, quindi, non dedicargli una fiction: ci ha pensato Raiuno, con Marconi - L’uomo che ha connesso il mondo , film-tv che vede come protagonista Stefano Accorsi nei panni di Marconi , la cui storia è raccontata in un insolito mix tra biografia e spy-story. ascoltitv

Carenza di pediatri: in Veneto ne mancano due su tre - Carenza di pediatri: in Veneto ne mancano due su tre - Il numero massimo di assistiti di un pediatra è fissato a 880, in Veneto la media è di 1.011. Fondazione Gimbe: «Errori di programmazione del fabbisogno» ... mattinopadova.gelocal

Neuralink di Elon Musk: la Fda dà il via libera al secondo impianto di chip nel cervello - Neuralink di Elon Musk: la Fda dà il via libera al secondo impianto di chip nel cervello - Dopo il successo parziale del primo impianto, Neuralink ottiene il via libera per una nuova sperimentazione con miglioramenti tecnici. Entusiasmo e speranza per il futuro dei dispositivi cerebrali ... milanofinanza

Hub Q8, l'energia pulita fatta coi i biocarburanti - Hub Q8, l'energia pulita fatta coi i biocarburanti - Le parole che hanno sentito più spesso durante i precedenti incontri con i rappresentanti di Q8 sono state automazione e sicurezza. Nel loro percorso di orientamento al lavoro gli ... ilmattino